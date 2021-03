La Cina introduce il passaporto vaccinale: è il primo Paese al mondo

Si tratterebbe di un certificato sanitario internazionale per i viaggi all'estero che consentirebbe di evitare le restrizioni all'entrata del Paese.

La Cina lancia un passaporto vaccinale per i viaggi transfrontalieri. Si tratta di un certificato sanitario che attesta l'immunità al virus Sars-Cov-2. Non è un documento obbligatorio ed è disponibile per i cittadini cinesi sulla piattaforma WeChat.

Il certificato in fase di rilascio servirà "per aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi transfrontalieri", ha detto un portavoce del ministero degli Esteri.

Nel documento sono contenute le informazioni sui risultati dei test degli acidi nucleici e degli anticorpi sierici. Specifica inoltre il produttore e il tipo di vaccino somministrato. Queste informazioni potrebbero facilitare l'ingresso alla frontiera, al momento sottoposto a rigide misure di controllo e quarantena.

© Sputnik Cina, passanti con le mascherine

Reciproco riconoscimento fra nazioni

Sulla necessità di discutere con gli altri Paesi sul reciproco riconoscimento delle vaccinazioni Covid-19, ha parlato questa domenica il ministro degli Esteri Wang Yi, in base a quanto riporta Global Times. Il certificato vaccinale realizzerà questo riconoscimento pur proteggendo la privacy personale dei cittadini, ha detto il capo della diplomazia di Pechino.

Il programma cinese include infatti un codice QR crittografato che consente a ciascun Paese di ottenere informazioni sulla salute dei viaggiatori. Questo consentirà di facilitare i viaggi internazionali e gli ingressi nel Paese, che attualmente la Cina sottopone a rigide misure di controllo e quarantena.

Il certificato vaccinale arriva dopo la proposta dell'Unione Europea di introdurre un "green pass" sui vaccini entro l'estate ,per consentire i viaggi all'estero. Altri Paesi come Usa e Uk stanno pianificando di implementare un documento analogo. La Cina è il primo Paese al mondo a lanciare il certificato vaccinale.