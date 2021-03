Messico, scontri a manifestazione contro il femminicidio: oltre 80 feriti - Foto, video

E' di almeno 62 agenti e 19 civili feriti il bilancio di una manifestazione femminista avvenuta a Cità del Messico in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Un totale di 10 persone, tra cui anche 9 agenti di polizia donne, sono stati trasportati in una locale struttura ospedaliera per ricevere adeguato trattamento medico.

I manifestanti scesi in piazza ieri chiedevano interventi per porre fine alla violenza contro le donne, in un Paese nel quale ogni giorno si contano circa 10 femminicidi.

Non sono servite le misure imposte in precedenza dalle forze dell'ordine locali, che nei giorni precedenti alla manifestazione, debitamente autorizzata, avevano recintato i principali monumenti della città, così come il palazzo presidenziale, i quali sono stati comunque in parte vandalizzati dalle frange più radicali dei manifestanti.

Las vallas de seguridad se colocaron en 34 monumentos históricos y comercios de #CDMX, además gue protegido con muros de acero el #PalacioNacional #8Marzo2021 #NiUnaMas #Diadelamujer pic.twitter.com/JU1ba0GzJP — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) March 8, 2021

Altre immagini girate dal corrispondente di Sputnik in Messico, mostrano i manifestanti attraversare una delle strade del centro città, dove si trovano esposti numerosi striscioni in sostegno della causa femminista e che risulta essere immersa in una coltre generata dal lancio di fumogeni.