USA, in Idaho protesta allo slogan di "Brucia la mascherina" - Video

Come riferito dal giornale, sabato gli oppositori delle misure restrittive legate al coronavirus si sono radunati a Boise, davanti il Campidoglio, con tra i partecipanti sia adulti, che bambini.

Giornalisti locali hanno condiviso dei filmati, in cui raffigurano le persone che hanno messo un cestino per la spazzatura davanti alla sede dell'amministrazione locale e bruciano le mascherine con grida di approvazione sullo sfondo.

Parents encouraging kids to burn masks on Idaho Capitol steps pic.twitter.com/VOYfOYqwwt — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

Uno dei manifestanti ha gettato nelle fiamme una foto del presidente statunitense Joe Biden.

All'azione hanno preso parte anche dei bambini, che hanno lanciato nel cestino dispositivi di protezione individuale.

Obbligo di mascherina negli USA

Tra i primi documenti firmati da Biden come presidente degli Stati Uniti è stato un decreto che imponeva l'obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi luogo pubblico per 100 giorni. In questa settimana il presidente americano ha definito "ragionamento da Neanderthal" la decisione delle autorità degli stati del Texas e del Mississippi di revocare una serie di misure restrittive introdotte per far fronte alla pandemia COVID-19, incluso l'obbligo di mascherina.