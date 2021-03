Pakistan, deragliamento di un treno fa un morto e almeno 40 feriti

L'incidente è avvenuto a bordo di un treno che stava viaggiando da Karachi a Lahore. Ancora sconosciute le cause della tragedia.

E' di almeno un morto e 40 feriti il bilancio di un deragliamento di un treno passeggeri avvenuto nella provincia pakistana meridionale del Sindh.

A quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale delle ferrovie pakistane, il convoglio si stava spostando da Karachi verso Lahore, quando è avvenuto il deragliamento tra le stazioni di Rohri e Sangi, nel Sindh meridionale.

L'incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario di tutti i treni diretti verso il Punjab, che sono stati per questo motivo fermati nel Sindh.

La causa del deragliamento non appare al momento chiara, e le autorità locali hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

Gli incidenti ferroviari sono comuni in Pakistan, dove i governi che si sono succeduti hanno prestato poca attenzione al miglioramento del sistema di segnali e non hanno dato il via ad un processo di ammodernamento dei binari obsoleti.