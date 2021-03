Nel dark web impazza vendita di vaccini Covid a 1.200 dollari

Dall’inizio della pandemia sul dark web si è aperto un nuovo mercato: la vendita di articoli o servizi inerenti al COVID, tra cui i dispositivi di protezione e i vaccini. Ad affermarlo è Kaspersky, una società i cui ricercatori hanno analizzato 14 marketplace trovando pubblicità riguardanti i tre principali grandi vaccini anti-COVID: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna.

"I prezzi per dose vanno da 250 a 1.200 dollari, per una media di circa 500 dollari. [...] I venditori provengono principalmente da Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, e per le comunicazioni vengono utilizzate app di messaggistica cifrate come Wickr e Telegram" si legge in una nota di Kaspersky.

​Secondo le analisi, i venditori richiedono prevalentemente il bitcoin come metodo di pagamento, ma vengono accettate anche altre criptomonete. Questo tipo di transazione rende più difficile il tracciamento dei pagamenti e mantiene l'anonimato dei venditori.

"Nel dark web è possibile trovare qualsiasi cosa, dunque il fatto che alcuni rivenditori tentino di lucrare sulla campagna di vaccinazione non dovrebbe sorprenderci. Secondo le nostre ultime analisi, non vengono vendute solo le dosi del vaccino, ma anche registri di vaccinazione, ovvero documenti che consentono di spostarsi da un luogo all'altro liberamente" ha sottolineato Dmitry Galov, security expert di Kaspersky.

Molti dei venditori individuati dai ricercatori di Kaspersky hanno effettuato da 100 a 500 transazioni di questo tipo, tuttavia non è chiaro quanti venditori di vaccini stiano distribuendo medicinali veri e propri e quali stiano semplicemente truffando i clienti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che il programma internazionale Covax ha fornito 20 milioni di dosi di vaccino anti-covid a 20 Paesi poveri nella sua prima settimana di attuazione.