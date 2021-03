Myanmar, ancora proteste dopo il colpo di stato: gas lacrimogeni contro i manifestanti

Oltre un mese dopo la presa di potere da parte della giunta militare del Tatmadaw, continuano le proteste per le strade del Myanmar.

Non accennano ad arrestarsi le proteste in Myanmar, in reazione al colpo di stato militare che ha portato alla destituzione del governo di Aung San Suu Kyi.

I dimostranti anche oggi sono scesi in piazza nella capitale del Paese, Yangon, ma anche a Myityina, la capitale dello Stato settentrionale di Kachin, e a Myeik, nel sud del Paese.

Protagonisti delle manifestazioni anche un gran numero di studenti, contro i quali le forze dell'ordine hanno sparato granate al gas lacrimogeno.

La situazione in Myanmar

Il Myanmar è teatro di proteste di massa contro il colpo di stato militare dall'arresto del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e di altri alti funzionari avvenuti ad inizio di questo mese.

Gli scontri tra polizia e manifestanti hanno già provocato almeno due morti e feriti, come la polizia ha riferito sparando sui manifestanti con colpi veri.

I militari hanno accusato il capo del governo deposto Aung San Suu Kyi e la sua Lega Nazionale per la Democrazia di frode elettorale e hanno promesso di tenere elezioni eque il prossimo anno.

All'inizio di questa settimana, inoltre, la leader birmana si è vista addebitare un altro capo di accusa direttamente preso dal codice penale dell'era coloniale del paese, il quale vieta la pubblicazione di informazioni che possono "causare paura o allarme".