Tensioni USA-Iran, Biden estende lo stato di emergenza nei confronti della Repubblica Islamica

Il presidente americano ha ribadito che l'Iran continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale americana.

Nel corso della giornata di venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esteso lo stato di emergenza nei confronti dell'Iran, istituito dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter nel 1979 durante la rivoluzione islamica iraniana.

Le azioni e le politiche dell'Iran "continuano a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", ha riferito Biden, accusando Teheran di "proliferazione e sviluppo di missilil strumenti asimmetrici e altri armamenti convenzionali", mantenendo una" rete e una campagna di aggressione regionale ", sostenendo" gruppi terroristici "e per le" attività sinistre del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ".

"Le azioni e le politiche del governo iraniano continuano a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", si legge ancora nella nota presidenziale.

Lo stato di emergenza, tra le altre cose, consente il sequestro dei beni del governo iraniano e l'imposizione di sanzioni economiche contro l'economia iraniana.

Secondo una lettera separata del venerdì inviata al presidente del Senato Kamala Harris e alla presidente della Camera Nancy Pelosi (D-CA), Biden ha tecnicamente esteso una dichiarazione di emergenza del 1995, che proibiva gli investimenti nelle compagnie petrolifere iraniane o nei depositi petroliferi iraniani.

Tuttavia, tale stato di emergenza esiste dal 1979, quando la rivoluzione iraniana rovesciò Mohammed Reza Shah, il monarca filo-occidentale il cui governo gli Stati Uniti e il Regno Unito si erano assicurati contro un movimento populista guidato dal primo ministro Mohammed Mossadeq 26 anni prima.

Brusca frenata per il riavvicinamento tra Washington e Teheran?

La mossa statunitense arriva nel bel mezzo di una crisi in corso riguardante possibile ritorno degli Stati Uniti al Piano d'azione globale congiunto (PACG) del 2015, un accordo a otto parti in cui l'Iran ha accettato di limiti rigorosi alla sua raffinazione dell'uranio in cambio della rimozione delle sanzioni internazionali contro la sua economia.

Nel 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente da tale accordo, con l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha affermato che l'Iran aveva violato l'accordo; un'affermazione, questa, con la quale nessun altro dei firmatari dell'intesa si era detta d'accordo.

In risposta, l'Iran ha iniziato a ridurre i suoi impegni per l'accordo, aumentando la qualità e la quantità di uranio che raffina e limitando la capacità degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di eseguire ispezioni a sorpresa.

Dopo essersi insediato alla Casa Bianca nel mese di gennaio, Joe Biden ha ripetutamente manifestato la volontà di tornare all'accordo, ma ora le due nazioni sono arrivate a un vicolo cieco, poiché ciascuna insiste che l'altra faccia la prima mossa.