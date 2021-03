L'uccello selvatico più vecchio del mondo ha avuto un altro pulcino all'età di 70 anni - Foto

L'albatro di Laysan Wisdom ('saggezza'), il più antico uccello selvatico conosciuto al mondo, ha avuto un pulcino all'età di almeno 70 anni. Questi uccelli hanno un'aspettativa di vita che va dai 12 ai 40 anni, mentre Wisdom è stata identificata per la prima volta dai ricercatori nel 1956.

L'albatro di Laysan ha covato il pulcino il 1° febbraio in un rifugio per animali selvatici nell'Oceano Pacifico settentrionale. Lo ha reso noto l'US Fish and Wildlife Service (USFWS), riportato dalla BBC.

I funzionari della fauna selvatica degli Stati Uniti hanno comunicato che il padre è il partner di Wisdom, Akeakamai, con cui sta dal 2012. Gli albatros di solito si accoppiano per la vita, ma - data la lunghezza della sua - sembra che Wisdom abbia avuto altri partner in passato a cui è sopravvissuta.

Sebbene Wisdom abbia covato il suo pulcino a febbraio, la nascita - avvenuta nel rifugio nazionale della fauna selvatica dell'atollo di Midway, in un'isola minore degli Stati Uniti nel Pacifico settentrionale, che ospita la più grande colonia di albatri del mondo - è stata segnalata solo questa settimana.

"Wisdom ha deposto il suo uovo durante gli ultimi giorni di novembre. Poco dopo è tornata in mare per cercare cibo e il suo compagno Akeakamai ha assunto i compiti di incubazione. I genitori di albatros condividono tali doveri e, una volta che il pulcino si schiude, anche quelli di alimentazione", ha scritto l'USFWS nella sua dichiarazione che annunciava il nuovo arrivato.

L'USFWS ritiene che Wisdom abbia avuto almeno 30-36 pulcini nella sua vita. E pensare che gli albatri schiudono solo un uovo ogni pochi anni...