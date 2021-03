Creatura microscopica ultra resistente prende il nome da Greta Thunberg

Cos'hanno in comune i ragni giganti del Madagascar, i cocktail primaverili in Antartide e le lumache del Borneo? Sì, avete indovinato: prendono tutti il loro nome dall'attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Ora ad essi si aggiunge anche una specie di tardigradi trovati in Svezia.

I ricercatori dell'Università di Kristianstad, in collaborazione con i loro colleghi italiani, hanno scoperto diverse specie di tardigradi precedentemente sconosciute nella Riserva della Biosfera di Kristianstad Vattenrike, un'area paludosa protetta nel sud della Svezia. Uno di loro è stato chiamato Xerobiotus gretae, in onore di Greta Thunberg.

“Dedichiamo questa specie all'attivista per il clima Greta Thunberg, per i suoi sforzi coraggiosi e perspicaci nell’aprire gli occhi ai leader mondiali sulla necessità di agire contro il cambiamento climatico. I risultati di Greta Thunberg ci danno la speranza che le sfide per cambiare il percorso insostenibile delle società umane possano ancora essere possibili, proprio come i piccoli tardigradi sono in grado di superare sfide ambientali apparentemente impossibili. Ma dobbiamo agire ora!” hanno scritto i ricercatori nel loro articolo di presentazione della ricerca.

Un'altra specie prende invece il nome dal fondatore della riserva della biosfera Kristianstads Vattenrike, Sven-Erik Magnusson, Itaquascon magnussoni.

​I tardigradi, conosciuti colloquialmente come orsi acquatici o maialini muschiosi, sono micro-animali a otto zampe, tra i più resistenti conosciuti dall'umanità. Si trovano ovunque nella biosfera terrestre, dalle cime delle montagne al mare profondo fino ai vulcani di fango, dalle foreste pluviali tropicali all'Antartico.

It's those little hind legs that make me go "awwwww!".#tardigrade pic.twitter.com/KP9uGq5bOX — A Tiny World (Julie Laurin) (@atinyworldorg) March 1, 2021

​I tardigradi sono generalmente grandi circa 0,5mm quando completamente adulti. Sono tozzi e paffuti, con quattro paia di zampe, ciascuna terminante con artigli o dischi di aspirazione. I tardigradi prosperano tra muschi e licheni e si nutrono di cellule vegetali, alghe e piccoli invertebrati. Essendo visibili con un microscopio a bassa potenza, sono molto popolari come materiale di ricerca tra studenti e scienziati dilettanti.

Una specie antica centinaia di milioni di anni, i tardigradi sono anche noti per la capacità di sopravvivere a condizioni estreme, comprese temperature e pressioni estreme (sia alte che basse), privazione dell'aria, radiazioni, disidratazione e fame, che potrebbero uccidere rapidamente la maggior parte delle altre forme di vita conosciute. I tardigradi sono persino sopravvissuti all'esposizione all’ambiente spaziale.

This is what the inside of a tardigrade looks like https://t.co/fzNTLlAhCa pic.twitter.com/XRNoKCPLQ1 — Massimo (@Rainmaker1973) August 31, 2018

​Greta Thunberg è un'icona del moderno movimento pro-clima. È diventata famosa all’età di 15 anni grazie alle sue proteste solitarie di fronte al parlamento svedese, che in seguito è diventato un movimento mondiale. Nonostante sia stata inondata di trofei, premi e riconoscimenti e sue foto sono apparse in prima pagina su molti magazine e abbia persino raccolto diverse nomination al Nobel per la pace, Thunberg viene vista dai suoi oppositori come una figura altamente controversa.