Bill Gates e Robert Downey Jr. investono in Startup di motori elettrici ad alta tecnologia

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates e l'attore di Iron Man Robert Downey Jr., il fondo Climate Pedge di Amazon e il co-creatore dell'iPhone Tony Fadell hanno investito nella startup californiana Turntide Technologies Inc. La società è riuscita a raccogliere $ 80 milioni di finanziamenti.

Turntide ha commercializzato un nuovo tipo di motore elettrico, che può accendere e spegnere i magneti all'interno del motore 20.000 volte al secondo: questo processo riduce il consumo di elettricità fino al 30%.

Secondo l'amministratore delegato di Turntide Ryan Morris, il progetto del motore risale al 1838 ma il controllo accurato necessario per eseguirlo in modo efficiente ha dovuto attendere fino a quando non divennero disponibili chip economici per computer.

Ha anche descritto il prodotto come "software avvolto in metallo", che consente all'azienda di controllare la proprietà intellettuale necessaria per far funzionare il motore, ma esternalizza la produzione all'estero.

"Hanno capito come utilizzare una tecnologia del 19 ° secolo e utilizzare il software per far sì di realizzare il potenziale che ha sempre avuto", ha detto in un'intervista la star di Hollywood Robert Downey Jr.

Turntide è attualmente concentrata sulla sostituzione dei vecchi motori elettrici nei sistemi di ventilazione di grandi edifici: ha sostituito 5.000 di questi motori nel 2020 e punta a farne 50.000 complessivamente quest'anno.

Rendere i motori elettrici più efficienti riduce le emissioni di gas serra: Gates ha affermato che il cambiamento climatico è una delle principali minacce per l'umanità.