Centinaia di falsi vaccini Covid-19 sequestrati in Sud Africa, Cina-Interpol

L'Organizzazione internazionale di polizia criminale, comunemente nota come Interpol, giovedì ha rivelato che la polizia sudafricana e cinese ha sequestrato centinaia di falsi vaccini Covid-19.

Secondo l'international crime-control investigation, circa 400 fiale, equivalenti a circa 2.400 dosi di falsi vaccini, sono state scoperte in un magazzino a Germiston, fuori Johannesburg in Sud Africa. Oltre alle false dosi di vaccino, gli ufficiali hanno anche recuperato mascherine non a norma e arrestato due cinesi e un cittadino dello Zambia legato all’affare, ha riferito il The Guardian.

"Mentre accogliamo con favore questo risultato, questa è solo la punta dell'iceberg quando si tratta di reati legati al vaccino Codivd-19”, ha detto al quotidiano il segretario generale dell'Interpol Juergen Stock.

Durante un altro recente raid in un sito produttivo in Cina, la polizia ha sequestrato una grande quantità di falsi vaccini e arrestato circa 80 sospetti collegati ai vaccini.

L'Interpol questa settimana ha anche reso noto che oltre agli arresti in Sud Africa e Cina, stava ricevendo segnalazioni di distribuzione di falsi vaccini e tentativi di truffa mirati a case di cura e altre strutture sanitarie.

L'organizzazione ha anche avvertito che nessun vaccino legalmente riconosciuto viene venduto online.

"Qualsiasi vaccino pubblicizzato su siti Web o sul dark web non è legale, non è stato testato e potrebbe essere pericoloso”, ha avvertito l'organizzazione, secondo quanto riportato dal Guardian.

L'ultimo sequestro arriva dopo che l'Interpol ha emesso un avvertimento internazionale a dicembre 2020, diretto ai funzionari delle forze dell'ordine dei paesi membri, avvertendoli di prepararsi contro le reti criminali legate alla Covid-19, sia fisiche che online.

All'inizio di questa settimana, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione che avverte le persone di test, vaccini e trattamenti fraudolenti di Covid-19.

"Alcune persone e aziende provano a trarre profitto da questa pandemia vendendo prodotti non testati e commercializzati illegalmente, affermando falsamente che sono efficaci contro il coronavirus”, ha scritto la FDA nella dichiarazione.

"Questi prodotti fraudolenti che pretendono di curare, trattare o prevenire la Covid-19 non sono stati valutati dalla FDA per sicurezza ed efficacia e potrebbero essere pericolosi per te e la tua famiglia”, aggiunge l’avviso.