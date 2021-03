Iraq: Il Papa Francesco arriva a Baghdad - Foto, Video

Questa mattina Papa Francesco è decollato dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 7.45 per raggiungere l’Iraq a bordo di un Airbus A330 dell’Alitalia, un volo che conduce per la 180° volta un Papa in giro per il mondo.

L’arrivo in Iraq, la prima volta per un pontefice, è previsto per le 12 ore italiane e le ore 14.00 locali.

Il Papa Francesco arriva a Baghdad nella prima visita internazionale durante la crisi pandemica © REUTERS / Andrew Medichini

Papa Francesco oggi, intorno alle 7.00, ha trovato il tempo anche per incontrare una piccola comunità di iracheni che da anni vive in Italia, grazie all’accoglienza della Comunità di Sant’Egidio e della Cooperativa Auxilium, scrive la Sala Stampa vaticana.

Francesco, come di consuetudine, ha anche scritto un breve messaggio al presidente della Repubblica italiana, ricordando che il suo è un viaggio di “pace e fraternità tra i popoli”.

Ricordiamo che il Papa si troverà in visita in Iraq dal 5 all'8 marzo.