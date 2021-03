“Non è una questione di immigrazione”: Polemiche sul Premier svedese dopo l’attacco del profugo

Dopo l’attacco di Vetlanda, in cui un ventiduenne immigrato di origini afghane ha ferito con un’ascia sette persone lasciandone tre in condizioni gravi, la reazione del Governo ha lasciato perplessi molti cittadini, con il Primo Ministro svedese che ha negato che la questione centrasse qualcosa con l’immigrazione.

Nella tarda mattinata di mercoledì, un ventiduenne di origini afgane, richiedente asilo in Svezia, aveva aggredito con un'ascia dei malcapitati nella città di Vetlanda, nel centro-sud della Svezia, provocando sette feriti, di cui tre gravi.

La risposta delle autorità e dei media svedesi ha suscitato indignazione tra i cittadini preoccupati per l’escalation di violenza a cui il Paese sta assistendo.

Il caso non è attualmente considerato terroristico, ha confermato il procuratore Adam Rullman all'emittente nazionale SVT.

"Viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio multiplo, sette persone per la precisione", ha detto Rullman.

Il criminologo Christoffer Carlsson lo ha definito un grave atto di violenza contro persone a caso, e osservato che la società civile potrebbe fare di più per prevenire atti terroristici o atti folli, come viene considerato questo, pur tuttavia sia impossibile da evitare completamente i rischi.

“Quando si arriva ​​a tanto… che le persone scendono in strada armate, allora è praticamente impossibile difendersi. Sfortunatamente, questo è ciò con cui la nostra società deve convivere", ha detto Carlsson a SVT.

L'agenzia di stampa Fria Tider ha descritto il presunto colpevole come un 22enne originario di Kabul, arrivato in Svezia all'inizio del 2016 a cui è stata concessa la residenza temporanea come “bisognoso di protezione alternativa”. Successivamente, gli è stato permesso di rimanere in Svezia a causa della cosiddetta "amnistia scolastica" del governo. Secondo Fria Tider, è andato davvero a scuola, ma non è riuscito a completare alcun corso, incluso un corso di alfabeto di base svedese. Avrebbe anche una fedina penale già sporca per reati minori legati alla droga.

“Ogni attacco a persone innocenti sarà affrontato da tutte le forze unite della Svezia. La paura e il terrore non entreranno mai a far parte della nostra vita quotidiana”, aveva affermato il Primo ministro Stefan Löfven in un discorso dedicato all'attacco, lasciando tuttavia i cittadini insoddisfatti della retorica.

In una successiva conferenza stampa, un giornalista ha poi fatto riferimento a un tweet dei Democratici svedesi conservatori nazionali, che hanno collegato l'attacco alla politica di immigrazione svedese e hanno chiesto uno "stop totale a tutti gli asilo e all'immigrazione familiare, compresi i rifugiati quota", e ha chiesto cosa ne pensasse Löfven in proposito.

Löfven ha definito il collegamento "speculativo" è ha detto:

"Non è una questione di immigrazione, come vogliono i Democratici svedesi".

Su questa ultima espressione “Non è una questione di immigrazione”, si sono scatenate le reazioni sia politiche che social.

Non è una questione di immigrazione?

Il leader democratico svedese Jimmie Åkesson ha trovato sconcertante la risposta di Löfven.

“Per Stefan Löfven, nessuna conseguenza negativa della politica di migrazione lassista sembra essere correlata alla migrazione, il che mi lascia un po' perplesso. C'è qualche elettore che lo capisce? Penso che sia del tutto confuso, ma allo stesso tempo è positivo che il Primo ministro dica apertamente che un sospetto autore afghano che attualmente non ha nemmeno un permesso di soggiorno temporaneo "non è una questione di migrazione". Mostra con la desiderata chiarezza quanto siano deboli la sua leadership e la comprensione di causa ed effetto, sua e del suo partito”, ha detto Åkesson al giornale Nyheter Idag.

Sui social, le reazioni sono state ancora più decise, con toni dal sarcastico al rabbioso.

“Ricorda che gli immigrati non hanno nulla a che fare con l'immigrazione! Così poco come l'Islam ha a che fare con l'Islam. Saluti, Stefan Löfven”, ha scritto la scrittrice, blogger e giornalista Katerina Janouch.

​“Un afghano attacca apertamente gli svedesi per strada. È analfabeta, ma ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio. È già stato condannato per crimini in Svezia, ma gli è stato comunque permesso di restare. Stefan Löfven dice che questo non ha nulla a che fare con l'immigrazione. Chi diavolo sta cercando di prendere in giro? " Ha detto Findel Madison dell'ala giovanile dei Democratici svedesi.

​“Questo clown è davvero il Primo ministro svedese? Non c'è da stupirsi che stiano ridendo di noi all'estero. Se non fosse stato così serio, saresti stato anche tu a ridacchiare dalle risate”, ha scritto l'anziano democratico svedese Björn Söder.

​“Stefan Löfven passerà alla Storia come il peggior leader svedese di tutti i tempi? Erik XIV potrebbe essere stato pazzo, ma Löfven mente apertamente per ingannare il popolo svedese. Questa è una storia drammatica in tempo reale. Assolutamente unico”, è intervenuto un altro.