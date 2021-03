La Russia completa i test fase 2 dello ‘Sputnik Light’, la versione monodose del vaccino Sputnik V

In precedenza, una domanda per l'autorizzazione all'uso di emergenza di Sputnik Light era stata presentata in Russia e in molti altri paesi.

"Gli studi clinici di fase 2 sono stati completati. Le informazioni sono state inviate per la valutazione degli esperti. Abbiamo anche completato la valutazione del vaccino EpiVacCorona del centro di ricerca russo Vector per le persone di età pari o superiore a 60 anni", ha detto Murashko ai giornalisti.

© Foto : Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino / Andrea Costa Ema avvia la procedura di revisione del vaccino Sputnik V

A febbraio, il vice sindaco di Mosca Anastasia Rakova aveva dichiarato che i primi volontari che avevano partecipato agli studi clinici di Sputnik Light erano stati inoculati. Il ministero della Salute russo ha dato il via libera alle sperimentazioni cliniche e al loro avanzamento alla fase tre.

Secondo Kirill Dmitriev, Direttore del Russian Direct Investment Fund (RDIF), Sputnik V è una piattaforma di vaccini piuttosto che un solo vaccino. Il CEO di RDIF ha specificato che la Russia darebbe la priorità all'uso di Sputnik V, mentre la versione monodose sarebbe destinata principalmente ai mercati esterni, in particolare per i paesi in cui la situazione COVID-19 rimane grave.