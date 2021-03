Nuova fortissima scossa di magnitudo 7.4 colpisce Nuova Zelanda

Il terremoto, di magnitudo 7.4, ha colpito a 998 km dalla città neozelandese Whangarei, nell'Isola del Nord, Nuova Zelanda, secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti (Usgs) è avvenuto alle ore 18.41 italiane.

L'epicentro del terremoto ha raggiunto la profondità di 55,6 km.

Notable quake, preliminary info: M 7.5 - Kermadec Islands, New Zealand https://t.co/sN9Vso69qB — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 4, 2021

​In precedenza lo stesso Servizio ha segnalato un terremoto in Nuova Zelanda di magnitudo 6.9. In seguito, l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) neozelandese ha emesso un'allerta tsunami dopo la valutazione.