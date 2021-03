Sri Lanka diventa il 43esimo Paese a registrare Sputnik V

Lo Sri Lanka è diventato il 43esimo Paese a registrare il vaccino russo anti-Covid, Sputnik V. Lo ha confermato in una dichiarazione il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

"Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) annuncia l'approvazione del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka. Lo Sputnik V è stato registrato secondo la procedura di autorizzazione per l'uso di emergenza", ha detto RDIF in una dichiarazione.

Il vaccino russo è stato ora approvato per l'uso di emergenza in 43 Stati in tutto il mondo.

Sri Lanka has become the 43rd country in the world to approve #SputnikV vaccine.

​"La registrazione dello Sputnik V in 43 Paesi parla a favore del riconoscimento globale del vaccino come uno degli strumenti chiave nella lotta contro la pandemia. L'elevata efficacia, sicurezza e convenienza dello Sputnik V supportano il forte interesse per il vaccino. L'autorizzazione in Sri Lanka aiuterà a diversificare il portafoglio nazionale di vaccini del paese e fornirà ulteriori opzioni per proteggere la popolazione", ha detto Kirill Dmitriev, il capo del Fondo.

Sputnik V

L'11 agosto scorso la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, chiamato Sputnik V e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".

Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni. All'inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l'efficacia dello Sputnik V è vicina al 92%.

Lo Sputnik V è stato approvato in 43 Paesi: Russia, Bielorussia, Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungheria, Emirati Arabi, Iran, Guinea, Tunisia, Armenia, Messico, Nicaragua, Bosnia ed Erzegovina, Libano, Myanmar, Pakistan, Mongolia, Bahrain, Montenegro, Saint Vincent e Grenadine, Kazakistan, Uzbekistan, Gabon, San Marino, Ghana, Siria, Kirghizistan, Guyana, Egitto, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovacchia, Angola, Congo, Gibuti e Sri Lanka.