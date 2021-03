L'americana Haas si presenta col tricolore russo per la nuova stagione di F1 - Foto

Lo sponsor principale della scuderia americana per la nuova stagione è la società russa Uralkali, pertanto il nome della squadra sarà appositamente cambiato in Uralkali Haas F1. Le immagini dell'auto sono state pubblicate sulle pagine social del team: l'auto ha ricevuto una livrea prevalentemente bianca con molti elementi del marchio Uralkali.

​Il pilota russo Nikita Mazepin e il tedesco Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo Michael, guideranno l'auto.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Uralkali in Formula 1 come sponsor principale di Haas", ha detto il proprietario del team Gene Haas. "Non vediamo l'ora di rappresentare il loro marchio per tutta la stagione. Cerchiamo di guardare più in generale, in particolare, pensiamo al 2022 con l'introduzione del nuovo regolamento".

"Siamo felicissimi di avere Uralkali come nostro partner", ha detto direttore del team Gunther Steiner. "Entriamo nella nuova stagione con un nuovo sponsor e due nuovi piloti, sarà un anno entusiasmante, sperando che sia positivo. E' un anno di addestramento dei piloti per guardare al futuro. Non è un segreto che la VF-21 non verrà perfezionata poiché ora stiamo concentrando i nostri sforzi sul modello del 2022".

Mazepin gareggerà in Formula 1 come atleta neutrale senza la bandiera e l'inno della Russia in relazione alla decisione della Corte di arbitrato per lo sport sulla controversia tra l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e la Agenzia russa antidoping (RUSADA).