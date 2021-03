WhatsApp lancia le chiamate vocali e video per computer

Le chiamate vocali e video sono ora disponibili per la versione desktop del messenger WhatsApp, sia per utenti Windows che Mac.

Il portale specializzato Engadget, con riferimento alle dichiarazione dell'azienda, riporta l’importante passaggio delle videochiamate e le chiamate vocali di WhatsApp desktop, dalla versione beta, di prova, disponibile solo per un numero limitato di utenti, al rilascio della versione definitiva disponibile per tutti.

Ora le chiamate possono essere effettuate dagli utenti del client di messaggistica tramite computer con sistema operativo Windows e Mac. Le chiamate vocali e video di WhatsApp per PC funzionano sia in orientamento verticale che orizzontale e appaiono sempre in primo piano rispetto alle altre app aperte.

WhatsApp ha testato questa funzionalità dalla fine del 2020, quando alcuni utenti del programma sono stati in grado di utilizzare le chiamate in modalità beta. Attualmente sono disponibili solo le chiamate tra due utenti. Forse WhatsApp espanderà le sue funzionalità per includere chiamate vocali e video di gruppo in futuro.

Il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook nel suo annuncio, ha affermato di aver registrato "un aumento significativo delle persone che si chiamano su WhatsApp, spesso per lunghe conversazioni" nell'ultimo anno. Ciò non sorprende, visto il contesto della pandemia e la necessità di rimanere in contatto con amici e familiari nonostante il distanziamento sociale.

"Con così tante persone ancora separate dai loro cari e che si stanno adattando a nuovi modi di lavorare, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp diano la sensazione alle persone di essere il più vicine possibile", si legge nell'annuncio.