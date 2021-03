Principe Filippo sottoposto a un piccolo intervento al cuore

Il marito della regina Elisabetta, il principe Filippo, 99 anni, è stato ricoverato in ospedale il 16 febbraio come "misura precauzionale", ma è rimasto presso le strutture mediche per oltre due settimane.

Buckigham Palace ha comunicato che il Duca di Edimburgo rimarrà in ospedale dopo aver completato una procedura "riuscita" per una condizione cardiaca preesistente.

Lunedì, il principe Filippo è stato trasferito all'ospedale St. Bartholomew per essere curato per un'infezione e per sottoporsi a test per una condizione cardiaca preesistente. Prima di allora, aveva trascorso quasi due settimane all'ospedale Re Edoardo VII, struttura privata nella quale era ricoverato dal 16 febbraio.

rimane a suo agio e sta rispondendo alle cure

Il Principe Filippo ", ma dovrebbe rimanere in ospedale almeno fino alla fine della settimana", ha annunciato lunedì il palazzo.

Secondo Camilla Parker-Bowles, moglie del figlio del duca, il principe Carlo, il suocero avrebbe ancora dolori di tanto in tanto, ma le sue condizioni sarebbero "leggermente migliorate". La famiglia sta tenendo "le dita incrociate", ha aggiunto, durante la visita a un centro di vaccinazione di Croydon mercoledì.

Il duca, che compirà 100 anni a giugno, è stato ricoverato in ospedale per 16 notti, la sua permanenza più lunga in strutture mediche.