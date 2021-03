L'Fbi spinge le aziende tecnologiche a creare delle "backdoor" alle app di messaggistica e i social

Gli Stati Uniti avevano accusato le aziende tecnologiche cinesi di collocare backdoor di sorveglianza nella loro tecnologia per conto del governo cinese. Tuttavia, il capo dell’FBI, ha rivelato che le forze dell'ordine starebbero facendo pressioni sulle aziende tecnologiche americane affinché realizzino la stessa cosa ma per conto del governo USA.

Durante la testimonianza in un’audizione al Senato degli Stati Uniti martedì, il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, ha detto che l'ufficio sta lavorando con i giganti della tecnologia e le società di social media per monitorare e reprimere il coordinamento "estremista" sulla scia dell'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Il terrorismo si muove alla velocità dei social media", ha detto Wray alla commissione giudiziaria del Senato, sottolineando che i social media sono diventati un "fattore importante" e un catalizzatore per la diffusione efficiente delle idee estremiste in modo decentralizzato.

La testimonianza di martedì del capo della polizia federale è stata la sua prima apparizione a Capitol Hill dagli eventi del 6 gennaio.

Quattro rivoltosi e un ufficiale di polizia del Campidoglio sono morti durante quell’evento. Nei due mesi successivi all'assalto, l'FBI ha arrestato più di 270 sospetti, molti con accuse che includono cospirazione e sedizione.

© REUTERS / Carlos Barria/File Photo Il direttore dell'Fbi Christopher Wray

Il capo dell'FBI ha infatti detto che avrebbe "accolto favorevolmente più strumenti nella cassetta degli attrezzi" se i legislatori creassero in una tale accusa, ma ha notato che finora i suoi agenti sono stati in grado di accusare adeguatamente i sospetti usando solo gli "strumenti che hanno". Ha inoltre indicato che l'ufficio di presidenza dovrebbe espandersi per affrontare la sfida posta dagli "estremisti" sia di sinistra che di destra.

La censura dopo il 6 gennaio

Tuttavia, ha osservato Wray all’audizione di ieri, non esiste una legge che indichi il reato di ‘terrorismo interno’ e ha fatto capire che, se tale norma esistesse, renderebbe ben più facile gli arresti.

All'indomani dell'attacco del 6 gennaio, i giganti dei social media hanno represso i post e gli account considerati ‘istigatori’, con Twitter che da solo ha vietato 70.000 account compreso quello dello stesso Trump. Simili epurazioni si sono viste su YouTube, Facebook e altre piattaforme di social media, mentre Parler, la piattaforma di messaggistica utilizzata da molti conservatori americani, è stata temporaneamente completamente chiusa.

Tuttavia, non sono stati solo i sostenitori di Trump a essere messi a tacere o puniti dai giganti della tecnologia, poiché anche un certo numero di pagine e siti di sinistra e indipendenti hanno visto i loro account temporaneamente chiusi o le pagine demonetizzate.

Il problema dell'FBI con la crittografia dei social media

"Cerchiamo di lavorare con le società di social media per indurli a utilizzare in modo più aggressivo i loro termini di servizio per la sorveglianza delle proprie piattaforme", ha detto Wray ai legislatori.

Notando l'incredibile volume di retorica violenta che appare su tutti i social media, il direttore dell'FBI ha affermato che le società tecnologiche "giocano un ruolo enorme" nell'aiutare l'Ufficio a identificare le minacce e dovrebbero meglio coadiuvarlo nella ricerca dei soggetti che “hanno superato il limite”.

Tuttavia, la partnership con i social media dovrebbe andare anche oltre. Wray ha detto che l'FBI "non sta cercando di inserire backdoor" in dispositivi o piattaforme, ma ha ammesso che l’ufficio ha fatto pressioni sulle aziende tecnologiche per inserire tali dispositivi nelle app, in particolare quelle che crittografano automaticamente i dati, come Telegram o Signal, per "avere accesso legale alle informazioni e fornirle in risposta a un mandato o un'ordinanza del tribunale".

Solo semplice 'difesa di interessi nazionali'?

I commenti di Wray rispecchiano quelli di ricercatori come Alex Stamos, l'ex capo della sicurezza di Facebook che è attualmente direttore dello Stanford Internet Observatory, un gruppo che collabora strettamente con il governo degli Stati Uniti per reprimere le narrazioni alternative, che chiamano ‘disinformazione’.

"La capacità di fare ricerche accademiche su ciò che sta accadendo online non è mai stata peggiore", aveva detto Stamos a Reuters in un'intervista del luglio 2019. "Quello che ottieni è tutto crittografato e tutto bloccato e non disponibile per i ricercatori".

Stamos ha a sua volta fatto pressione sui giganti della tecnologia per consegnare i dati degli utenti per scopi "accademici", incluso l'accesso backdoor ai dati degli utenti.