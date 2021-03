USA, confermata messa in onda dell'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey

Lo speciale di Oprah Winfrey su Meghan e Harry, i cui primi stralci sono stati trasmessi domenica sera, è attualmente programmato per andare in onda sulla CBS domenica 7 marzo. Ma sulla messa in onda si addensano le nubi della salute del Principe Filippo.

L'intervista bomba del Principe Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey non verrà cancellata anche se la salute del Principe Filippo dovesse peggiorare. Lo riporta 'The Mirror' citando fonti.

Un insider ha suggerito che la CBS andrà avanti in ogni caso con l'operazione dopo aver venduto "milioni di dollari di pubblicità attorno all'intervista", anche se i suoi vertici sanno della fragilità della salute del Duca.

Un altro possibile motivo per il posticipo della messa in onda dell'intervista, comunque altamente improbabile, è che "la CBS non nutra alcuna lealtà verso la famiglia reale", anche se "alcuni si sentono come se lo facessero nei confronti di Harry e Meghan".

"Andare in onda se le condizioni di Filippo peggiorassero sarebbe come far esplodere una bomba diplomatica. Sarebbe gravemente insensibile ed estremamente irrispettoso", ha affermato la fonte.

Tali ipotesi sono dovute al fatto che Harry e Meghan sono stati esortati a dimostrare più empatia e pensare di più al Duca di Edimburgo, che compirà 100 anni a giugno, posticipando la messa in onda dell'intervista.

In precedenza fonti citate dai media britannici hanno affermato che la famiglia reale fosse "piuttosto sconvolta" dall'idea che l'intervista registrata con Oprah Winfrey fosse trasmessa mentre il Principe Filippo è ricoverato in ospedale. Altri report dicono che la Regina sia stata "presa alla sprovvista" dall'annuncio di Harry e Meghan relativo a un'intervista "rivelatrice" con la Winfrey.

Tuttavia non è chiaro se Harry abbia chiesto a lei o ai produttori della CBS di posticiparne la messa in onda.

Due trailer che promettevano rivelazioni reali "scioccanti" sono stati trasmessi mentre il Duca, ancora malato, è stato trasferito in un altro ospedale di Londra per controlli cardiaci e ulteriori cure per un'infezione. Inizialmente ricoverato il 16 febbraio per un motivo allora non specificato, secondo i suoi medici Filippo sta rispondendo bene alla terapia ed è di "buon umore".

Nei trailer appena trasmessi, Harry siede con la moglie incinta nel giardino della loro casa di Santa Barbara.

Tenendo teneramente la mano di Meghan, lo si sente affermare di aver tagliato i suoi legami con il Regno Unito e gli alti doveri reali perché temeva che "la storia si ripetesse" dopo la morte di sua madre, la Principessa Diana.

"Sono solo davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te con mia moglie al mio fianco perché non riesco a immaginare come deve essere stato per lei attraversare questa situazione da sola tutti quegli anni fa", dice nel trailer.

Rispondendo alla precedente domanda della Winfrey sul fatto che fossero "zitti o stati messi a tacere", Harry avrebbe detto che tutta la vicenda è stata "incredibilmente dura" per entrambi, ma "almeno l'abbiamo affrontata insieme". La presentatrice a un certo punto dice a Meghan che la sua situazione era "quasi insormontabile ... sembra si arrivasse un punto di rottura".