Invasione di locuste in Arabia Saudita. Come nella tradizione biblica - Video

Da gennaio miriadi di locuste "infastidiscono" l'Arabia Saudita, giungendo nel regno dai paesi vicini.

Le autorità sono state costrette a raddoppiare i loro sforzi per combattere “l'invasione” con l’uso dell’irrorazione aerea, riporta Arab News.

La gente del posto ha condiviso video terrificanti della conquista dell'Arabia Saudita da parte delle locuste, con uno di questi video caricato su YouTube che mostra gli scenari biblici degni dell’Apocalisse.

Nel filmato, datato 22 febbraio, si vede un'incredibile quantità di insetti che ricoprono ogni superficie possibile, che si tratti del deserto, degli alberi o delle strade della città, tutto viene ricoperto dalla miriade di locuste.

Le locuste sono storicamente un incubo per gli agricoltori, poiché queste insaziabili creature brulicanti sono note per la loro capacità di distruggere i raccolti per intero.