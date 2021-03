Twitter conia una etichetta contro la disinformazione sul vaccino Covid-19

Twitter attiva la lente d'ingrandimento anche per i tweet che "cinguettano" a proposito dei vaccini contro il coronavirus. Il tentativo è quello di bloccare la disinformazione sul social.

Twitter sta ampliando l’uso delle sue etichette di avvertimento per segnalare potenziali tweet che potrebbero contenere notizie non corrette sui vaccini contro il coronavirus.

In un comunicato pubblicato sul loro blog, Twitter spiega che con l’espansione nella distribuzione del vaccino contro la Covid-19, le persone parlano molto più di quanto sta avvenendo a proposito delle campagne vaccinali nei vari stati.

Ecco perché, seguendo la scelta fatta a dicembre di etichettare i tweet che forniscono supposta disinformazione sul coronavirus, ora anche i tweet che si ritengono fornire informazioni fuorvianti sui vaccini saranno etichettati o cancellati.

Obiettivo rimuovere i tweet che forniscono disinformazione

L’obiettivo di Twitter è quello di eliminare e di contrastare i tweet che contengono disinformazione, scrivono nel comunicato.

Ed è per questo che hanno eliminato già 8.400 tweets che non erano in linea con le loro norme (“Covid-19 guidance”), e posto sotto osservazione circa 11,5 milioni di account a livello mondiale.

Il sistema di blocco

Twitter fa menzione anche di un sistema di blocco degli account che non rispettano le regole sul tema della pandemia e dei vaccini contro la Covid-19.

Ricordano nel post che il sistema di blocco entra in funzione quando “sono necessarie ulteriori azioni”.

“Noi crediamo che lo ‘strike system’ aiuterà ad educare il pubblico sulle nostre politiche e ridurrà la diffusione di potenziali informazioni distorte”, si legge ancora nel post.

Con questo nuovo sistema di blocco, si va da un semplice avvertimento, fino a una sospensione permanente dell’account Twitter personale. Le altre sanzioni comprendono 12 ore o 7 giorni di sospensione dell’account.