Sea Watch 3 chiede un porto a Italia o Malta: 363 migranti a bordo

L'ultima operazione di soccorso è stata effettuata domenica pomeriggio, dopo l'avvistamento di Moonbird. E' stata la terza in un solo giorno.

La Sea Watch 3 chiede un porto sicuro a Italia o Malta. La nave della ong trasporta 363 migranti soccorsi mentre si trovavano in difficoltà a bordo di imbarcazioni di fortuna. L'ultimo salvataggio effettuato dalla Sea Watch 3 è avvenuto domenica pomeriggio. E' stato il terzo della giornata.

"Le 363 persone a bordo di #SeaWatch3 sono esauste e hanno bisogno di sbarcare al più presto", hanno scritto gli attivisti della ong su twitter.

Le 363 persone a bordo di #SeaWatch3 sono esauste e hanno bisogno di sbarcare al più presto.



Abbiamo chiesto a Italia e Malta l'assegnazione di un porto sicuro ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. pic.twitter.com/oZv5HjMTpk — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) March 1, 2021

​Dopo due interventi di soccorso con cui la Sea Watch 3 ha portato in salvo 97 persone, la nave ha effettuato il salvataggio di una barca di legno sul punto di ribaltarsi con a bordo 44 migranti.

🔴 Terzo intervento di oggi e quinto di questa missione: dopo l’avvistamento di #Moonbird abbiamo soccorso 44 persone da una barca di legno che era sul punto di ribaltarsi.



Su #SeaWatch3 ora ci sono 361 persone in salvo. pic.twitter.com/CcAOKJMdfm — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) February 28, 2021

​Sea Watch, inoltre, ha chiesto aiuto per altre due imbarcazioni in difficoltà individuate da Moonbird. Gli attivisti chiedono con urgenza l'intervento delle autorità per evitare un altro naufragio, dopo le 15 persone morte ieri mentre attraversavano il mediterraneo, secondo quanto riferito da Alarm Phone.