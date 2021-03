Meghan come Lady Diana, Harry: "Preoccupato che la storia si ripetesse"

Si preannuncia come una vera e propria bomba sulla Corona britannica l'intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato alla popolare giornalista Oprah Winfrey, in onda sul canale statunitense CBS il prossimo 7 marzo. Alcune anticipazioni rilasciate in un breve teaser danno un assaggio delle rivelazioni shock su argomenti "off limits" riguardanti la Famiglia Reale.

La coppia ribelle parla senza censura di argomenti sensibili che faranno arrabbiare Buckingam Palace, come Lady Diana e la decisione di allontanarsi dalla Corona.

Nella promo di circa 60 secondi Oprah definisce "piuttosto scioccanti" le affermazioni dei duchi. Talmente scioccanti che la CBS ha deciso di estendere la durata del programma da 90 a 120 minuti.

Le rivelazioni di Harry

"Io sono felice e mi sento sollevato di poter essere qui a parlare con mia moglie al mio fianco", afferma Harry nel clip.

Per il principe è "incredibilmente difficile" lasciare la famiglia reale, ma lascia intendere di averlo fatto perché temeva per la moglie Meghan Markle lo stesso destino della madre, Lady Diana.

"La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse", ha dichiarato.

Un'affermazione inquietante che sembrerebbe riferita alla stampa e al controllo che esercitava sulla vita della principessa Diana, che il principe Harry aveva precedentemente descritto come "bullismo" che "distrugge le persone e distrugge vite".

"È stata incredibilmente dura per noi due, ma almeno ci siamo reciprocamente", ha detto.

Meghan zitta o zittita?

Meghan Markle appare all'inizio del video per pochi secondi, visibilmente incinta ma in silenzio. Sono le parole di Oprah a lasciare intuire quali saranno le rivelazioni della duchessa il prossimo 7 marzo.

"Restavi zitta o venivi zittita?", una delle domande poste dalla giornalista, che prosegue: "Quasi insopportabile? Sembra che ci sia stato un punto di rottura".

Tutto lascia supporre che la duchessa parlerà della vita nella Famiglia Reale e della decisione della coppia di abbandonarla. Un anno fa, infatti, i duchi di Sussex avevano annunciato il distacco e si erano trasferiti in Califorinia.

Le domande di Oprah lasciano trapelare la drammaticità delle affermazioni di Meghan Markle.

© REUTERS / Ben Birchall Megan Markle e il Principe Harry

La Megxit

Un anno fa il principe Harry e la consorte hanno annunciato il loro desiderio di volersi separare dalla famiglia reale per rendersi autonomi. Con la regina hanno stabilito un anno di "transizione" per poter riflettere sulla loro decisione.

I duchi hanno comprato una villa da capogiro a Malibù, in California, e siglato contratti con Netflix e Spotify, allontanandosi dal rigido e formale protocollo della famiglia reale britannica. Quando allo scadere della fase intermedia, il principe Harry ha chiesto alla regina Elisabetta un prolungamento del periodo, si è visto ritirare i titoli e incarichi delle attività della famiglia reale, venendo di fatto estromesso dal ruolo di membro della monarchia britannica, pur mantenendo i titoli nobiliari.

Tra le ragioni che hanno spinto la regina all'estromissione dei duchi potrebbe esserci proprio l'intervista a Oprah Winfrey, che la coppia ha rilasciato senza l'autorizzazione di Buckingam Palace.