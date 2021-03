Giappone, membro più anziano della Casa Imperiale ricoverato per problemi cardiaci

Si tratta della prozia dell'imperatore Naruhito, che all'età di 97 anni è stata ricoverata per una diagnosi di fibrillazione atriale parossistica

La prozia dell'imperatore giapponese Naruhito, la principessa Yuriko di 97 anni, è stata ricoverata in ospedale a Tokyo in seguito ad una diagnosi di fibrillazione atriale parossistica. Lo riportano quest'oggi i media giapponesi, citando l'Agenzia per la casa imperiale.

La principessa, che è il membro più anziano della famiglia imperiale, è in buone condizioni e rimarrà sotto osservazione al St. Luke's International Hospital di Tokyo per una settimana, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Kyodo.

Lo scorso settembre, la principessa Yuriko è stata ricoverata in ospedale per polmonite e per un'insufficienza cardiaca venendo poi dimessa due settimane più tardi, dopo essersi completamente ripresa.

La principessa Yuriko ha sposato il fratello minore dell'imperatore Hirohito, il principe Mikasa, nel 1941. Il principe è morto per insufficienza cardiaca nel 2016 all'età di 100 anni.