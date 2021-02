Sea Watch, 4 operazioni di soccorso in 3 giorni: 371 migranti a bordo della nave tedesca

🔴 Secondo intervento di oggi: 97 persone in salvo. #SeaWatch3 ha soccorso un barcone di legno in difficoltà.



Dopo 4 interventi in tre giorni sono adesso 317 le persone a bordo di Sea-Watch 3.



Altri quattro natanti in difficoltà sono stati segnalati da #Moonbird nell'area. pic.twitter.com/hpH0VwjSKK