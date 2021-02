Lady Gaga pagherà quasi 100mila dollari per le cure del suo dogsitter

Lady Gaga pagherà le spese ospedaliere del suo dog sitter, Ryan Fischer, rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco dopo essere stato assalito quando stava portando a spasso i i cani della cantante di origine italiane, per un importo di circa 97.500 dollari.

A riferirlo è il tabloid Sunday Mirror, citando fonti vicine all'artista:

"Gaga si sente malissimo per quello che è successo a Ryan e vuole prendersi cura di lui. Vuole anche risarcirlo per il suo lavoro perso e gli augura una pronta guarigione", ha riferito la fonte al giornale

Secondo il portale TMZ, citando fonti delle forze dell'ordine, inizialmente gli investigatori presumevano che i rapitori di cani stessero "cercando" gli animali domestici del cantante. Tuttavia, dopo aver studiato le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, le indagini hanno concluso che i criminali potrebbero non sapere che gli animali appartenevano al famoso cantante.

Il rapimento dei bulldog di Lady Gaga

Ryan Fischer, il dogsitter della cantante di origini italiane, è stato colpito una volta con un colpo di arma da fuoco mentre portava a spasso i cani dell'artista a Hollywood.

L'uomo ha cercato di lottare contro i malfattori, prima che uno di loro tirasse fuori una pistola e sparasse un colpo centrandolo in pieno petto.

Il gesto eroico dell'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato lodato dalla stessa Lady Gaga, che in un post su instagram ha definito Fischer un "eroe" che ha "rischiato la vita per combattere per la nostra famiglia".

I due bulldog francesi di Lady Gaga, che erano stati rapiti dai due ladri, sono stati restituiti venerdì da una misteriosa donna che li ha riportati in un commissariato di polizia.