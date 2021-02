SANA: militari USA trasferiscono 10 combattenti ISIS dalla loro base clandestina in Siria

Gli Stati Uniti hanno trasferito dieci militanti del gruppo terroristico Stato islamico dalla loro base clandestina nel governatorato siriano di Al-Hasakah in una zona desertica nel governatorato di Deir ez-Zor. Lo riporta l'agenzia siriana SANA, citando fonti proprie.

In precedenza a gennaio l'agenzia SANA aveva riferito che i militari statunitensi avevano trasferito 70 combattenti dell'ISIS da un carcere alla propria base militare in Siria.

Le forze armate degli USA in cooperazione con le milizie arabo-curde "Forze democratiche siriane" (SDF) controllano in maniera illegale territori in nord e nord-est della Siria nei governatorati Deir ez-Zor, Al Hasakah e Raqqa, dove si trovano i più grandi giacimenti di petrolio e gas in Siria.

Damasco ha più volte definito la presenza dei militari americani nel suo territorio "occupazione e pirateria a livello statale con lo scopo di furto del petrolio".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy Estrazione di petrolio in Siria

Petrolio e gas in Siria

Gran parte delle riserve siriane di petrolio e gas sono concentrate nel nord-est del paese. Secondo un rapporto del 2011 della US Energy information administration, nel 2010 la produzione siriana di petrolio è stata di 400mila barili al giorno, di cui circa un quarto è stato venduto all’estero.

Si stima che all’1 gennaio 2011 le riserve petrolifere del Paese siano pari a circa 2,5 miliardi di barili di petrolio.