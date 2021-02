USA, Biden invita il Senato a "fare presto" con l'approvazione del Piano di salvataggio anti-Covid

Il presidente Joe Biden ha chiesto al Senato di approvare rapidamente il suo pacchetto di aiuti COVID-19 da $ 1900 miliardi, noto anche come Piano di salvataggio americano che è stato approvato in precedenza dalla Camera.

"Ora, il disegno di legge passa al Senato degli Stati Uniti, dove spero riceva un'azione rapida. Non abbiamo tempo da perdere. Se agiamo ora, con decisione, rapidamente e con coraggio, possiamo finalmente metterci alle spalle questo virus", Biden ha detto in un briefing della Casa Bianca sabato.

Il capo di stato sottolineato la necessità di far "muovere di nuovo" l'economia degli Stati Uniti, aggiungendo che il Piano di salvataggio sosterrebbe gli americani comuni che "hanno sofferto troppo per troppo tempo" in mezzo alla pandemia di coronavirus.

"Con il loro voto [al Senato, ndr], siamo un passo più vicini alla vaccinazione della nazione. Siamo un passo più vicini a mettere $ 1.400 nelle tasche degli americani. Siamo un passo più vicini all'estensione dei sussidi di disoccupazione per milioni di americani che presto li perderanno", ha sottolineato Biden.

Le osservazioni sono arrivate poche ore dopo che la Camera ha votato a maggioranza 219 a 212 l'approvazione del disegno di legge da $ 1900 miliardi, con i repubblicani che hanno votato in blocco contro così come due democratici.

Il leader della minoranza della Camera del Partito Repubblicano, Kevin McCarthy, ha respinto il pacchetto definendolo un "sogno liberale".

Cosa prevede il Piano di salvataggio di Biden

Una delle maggiori disposizioni del disegno di legge consiste in un assegno da $ 1.400 per gli americani che guadagnano meno di $ 75.000 all'anno.

La legislazione estende anche un bonus federale ai sussidi di disoccupazione fino ad agosto, elevando l'importo a $ 400 a settimana. Inoltre, fornisce maggiori aiuti alle piccole imprese e stanzia 75 miliardi di dollari per vaccinazioni e trattamenti COVID-19.

I critici in precedenza hanno avvertito che la legislazione rischia di causare un picco dell'inflazione che potrebbe aumentare ulteriormente il debito di 28 trilioni di dollari della nazione.