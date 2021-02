Inghilterra, 2.600 edifici evacuati a Exeter per una bomba della Seconda Guerra Mondiale

Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell'ordine, il dispositivo è stato rinvenuto in un cantiere situato in una proprietà privata, ad ovest dal campus dell'Università di Exeter.

Il comunicato fa notare che l'evacuazione è stata avviata venerdì sera e poi proseguita sabato mattina su richiesta della squadra di artificieri della Royal Navy britannica. Il territorio adiacente al posto dell'operazione è stato transennato.

L'evacuazione di migliaia di persone è stata completata e la polizia auspica che il lavoro per neutralizzare il dispositivo venga completato entro la fine della giornata. Le forze dell'ordine hanno sottolineato che "i militari, la polizia e i loro colleghi sono al lavoro per garantire la sicurezza pubblica".

Gli ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale vengono trovati ancora oggi in Gran Bretagna, come in altri paesi europei. A gennaio una bomba di quel periodo è stata disinnescata con successo a Bolzano.