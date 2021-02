Covid-19, le previsioni di Bill Gates sul ritorno alla normalità

Bill Gates ritiene che l'epidemia di Covid-19 negli Usa sia ormai agli sgoccioli. In un'intervista riportata dalla CNBC, il co-fondatore di Microsoft si è mostrato ottimista e ha detto che presto gli statunitensi potranno fare a meno di mascherine, distanziamento e restrizioni anti-contagio. Grazie alle vaccinazioni, il ritorno alla normalità potrebbe avvenire tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.

"E' solo in tarda primavera o in estate che arriveremo a numeri che ci permetteranno di cambiare i nostri comportamenti in modo significativo", la sua previsione.

Nel frattempo Bill Gates, che ha ricevuto la seconda dose di vaccino, continuerà a indossare la mascherina.

"Voglio dare il buon esempio", ha detto ad Andrew Ross Sorkin di Clubhouse. “Se sei vaccinato, puoi comunque essere contagioso", ha ricordato.

Il filantropo intende indossare la mascherina per tutto l'autunno, finché i contagi negli Usa non diminuiranno in maniera significativa, e sottolinea che la misura in sé non è una "cosa enorme e disastrosa".

La fondazione Bill & Melinda Gates ha donato 1,8 miliardi di dollari per la ricerca sul virus SARS-CoV-2 e per lo sviluppo e la distribuzione di vaccini in tutto il mondo. In precedenza Gates aveva previsto la fine della pandemia nel 2021 per i paesi sviluppati e nel 2022 per il resto del mondo.

La situazione con il Coronavirus negli Stati Uniti

Dall'inizio dell'anno, quando è stato segnato il record di 300.000 casi al giorno, negli Stati Uniti i contagi si sono progressivamente ridotti in corrispondenza con la campagna di vaccinazione. Secondo il database del New York Times, il tasso di infezione è diminuito del 35% nelle ultime due settimane, come anche il numero di ricoveri.

Tuttavia il Paese è stato duramente colpito dalla pandemia. Il bilancio complessivo è di 28.5 milioni di casi e 510.000 morti legati al Covid-19. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), negli Stati Uniti sono state somministrate 70,4 milioni di vaccinazioni di coronavirus dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, a dicembre 2020, ma ancora il livello quotidiano dei contagi si mantiene attorno ai 70 mila casi al giorno.