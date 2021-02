Migranti, Alarm Phone: "142 persone catturate dalla guardia costiera libica"

Venerdì sera il servizio di soccorso aveva dato l'allarme per una barca in difficoltà al largo della Libia con 150 persone a bordo. Non è chiaro se si tratti della stessa imbarcazione.

Destino incerto per le 150 persone a bordo di un'imbarcazione di fortuna alla deriva nel mar Mediterraneo. Le ultime notizie risalgono alla notte di venerdì sera, quando i migranti erano riusciti a mettersi in contatto con il servizio di soccorso Alarm Phone, che adesso avverte di una barca "catturata" dalla guardia costiera libica, ma non è chiaro se si tratti delle stesso scafo.

"Non abbiamo ancora contatti con le 150 persone che ci hanno chiamato ieri. Sappiamo che la cosiddetta guardia costiera libica ha catturato 142 persone (inizialmente segnalate 151), ma non abbiamo dettagli per confermare che si tratti dello stesso gruppo e le autorità si rifiutano di fornire informazioni affidabili", ha scritto Alarm Phone su Twitter.

​Alarm Phone aveva chiesto "aiuto urgente" alle 23 di venerdì notte, dopo essere stata contattata dai passeggeri in difficoltà. "Sentiamo urla, dicono che ci sono persone in acqua", aveva scritto, specificando che le autorità sono state informate.

"Una barca con circa 150 persone è in grave pericolo a largo della Libia. Il nostro contatto con la barca non è buono e riceviamo solo informazioni frammentate sulla posizione", questo l'allarme dato. "Temiamo il peggio - ha successivamente aggiunto - e speriamo che le persone vengano trovate e soccorse verso un porto sicuro".

Proseguono intanto gli sbarchi dei migranti in Sicilia. Negli scorsi giorni ha avuto l'autorizzazione ad attraccare al porto di Porto Empedocle la Asso 3, nave con 232 migranti a bordo e un morto. I passeggeri saranno tutti sottoposti a tampone e isolamento nelle navi quarantena.