USA, Camera dei Rappresentanti approva piano anti-Covid da $ 1900 miliardi

La legislazione estende un bonus federale ai sussidi di disoccupazione fino ad agosto, elevando l'importo a 400 dollari a settimana. Fornisce inoltre maggiori aiuti alle piccole imprese e stanzia 75 miliardi di dollari per vaccinazioni e trattamenti per il Covid-19.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti per il Covid-19 da 1900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden, che ora dovrebbe essere approvato dal Senato.

La votazione ha visto 219 deputati esprimersi a favore della mozione a fronte di 212 contrari, con tutti i repubblicani che hanno votato contro la misura.

"Stasera, il Congresso si sta attivando per combattere il virus. Stiamo mettendo soldi nelle tasche dei lavoratori […]. Come ha detto il presidente Biden, gli aiuti sono in arrivo", ha affermato la speaker Nancy Pelosi.

Il leader della minoranza della Camera Kevin McCarthy, da parte sua, ha criticato il documento come un "sogno liberale"

"Non chiamatelo un disegno di legge di salvataggio. Non chiamatelo un disegno di legge di soccorso. Per il popolo americano, è una sconfitta", ha sostenuto McCarthy.

In precedenza, il presidente Joe Biden ha chiarito che la sua intenzione è quella di approvare un piano di aiuti supportato da ambedue gli schieramenti politici,, ma ha aggiunto che il disegno di legge sarebbe stato approvato senza il supporto repubblicano se necessario.

Il 22 febbraio, la commissione per il bilancio della Camera ha dato il via libera al disegno di legge da 1920 miliardi di dollari per attuare il piano di soccorso per il coronavirus del presidente Biden con un voto 19-16.

Tra alcune delle maggiori disposizioni del disegno di legge, sono previsti dei pagamenti diretti alle famiglie da 1400 dollari.