USA, ritrovati i cagnolini rapiti di Lady Gaga

I due bulldog francesi di Lady Gaga, che erano stati rapiti giovedì da due ladri che avevano poi aperto il fuoco sul dogsitter della nota cantante, ferendolo, sono stati recuperati illesi, ha detto la polizia di Los Angeles.

Una donna, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha portato i cani alla stazione di polizia della comunità olimpica della polizia di Los Angeles, intorno alle 18:00 ora locale, ha riferito il capitano Jonathan Tippett, ufficiale in comando della divisione d'élite rapine-omicidi.

Un rappresentante di Lady Gaga, che si trova attualmente a Roma per girare un film, e gli investigatori si sono regati presso la stazione di polizia e hanno confermato l'effettiva identità dei cagnolini.

Da fonti di polizia si apprende che la misteriosa donna non sarebbe in alcun modo "coinvolta nell'agguato di mercoledì sera" e non è ancora stato chiarito come sia entrata in possesso degli animali. I due responsabili del rapimento non sono invece ancora stati assicurati alla giustizia.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Il rapimento dei bulldog di Lady Gaga

Ryan Fischer, il dogsitter della cantante di origini italiane, è stato colpito una volta con un colpo di arma da fuoco mentre portava a spasso tre dei cani dell'artista a Hollywood.

In un video ottenuto dagli inquirenti, è possibile vedere una berlina bianca che si ferma e due uomini che saltano fuori per avventarsi contro il malcapitato Fischer.

L'uomo ha cercato di lottare contro i malfattori, prima che uno di loro tirasse fuori una pistola e sparasse un colpo centrandolo in pieno petto.

Il gesto eroico dell'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato lodato dalla stessa Lady Gaga, che in un post su instagram ha definito Fischer un "eroe" che ha "rischiato la vita per combattere per la nostra famiglia".