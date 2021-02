"India lo sta facendo attenzione al video", ecco la nuova bufala diventata virale su WhatsApp

Sono in molti gli utenti che in queste ultime ore si interrogano sull'autenticità del messaggio virale che sta circolando su WhatsApp.

"India lo sta facendo fate attenzione al video”. E' questo il titolo del nuovo messaggio virale che in queste ore ha preso a girare su WhatsApp con il classico sistema della catena di Sant'Antonio.

Tantissimi gli utenti preoccupati che, leggendo il testo in tutto il suo allarmismo, ha convinto molti a preoccuparsi di poter ricevere un file in grado di formattare istantaneamente il loro smartphone.

"Stanno per iniziare a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si sta appiattendo in India. Il file si chiama “India lo sta facendo”: non aprirlo o vederlo, hackera il tuo telefono in appena 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti l’informazione alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ora l’hanno detto anche al telegiornale", si legge nel messaggio che sta ormai arrivando sugli smartphone di decine e centinaia di utenti

In realtà il messaggio è una fake news bella e buona che era già salita all'onore delle cronache con il video "Argentina lo sta facendo" che, proprio come in quest'ultimo caso, aveva avuto l'obiettivo di raggiungere quanti più utenti possibili diffondendosi a macchia d'olio.

Dunque niente paura, nessuna minaccia hacker metterà in alcun modo a rischio il vostro dispositivo; a questo punto, la cosa migliore da fare è quella di evitare di inoltrare il messaggio ai vostri contatti così da non alimentare dell'allarmismo basato sul nulla.

Sono ormai diversi i casi registrati di tentativi di diffusione di bufale di questo tipo, come quella di WhatsApp Gold, in cui si cerca di rendere virale un messaggio dotandolo di un testo in grado di creare preoccupazione in coloro che lo ricevono così da indurli ad inoltrarlo a quanti più contatti possibile.