Primo ministro danese: “Il COVID è la nuova realtà, sarà necessario vaccinarsi più e più volte”

Mette Frederiksen, la Primo ministro danese, ha esortato i suoi colleghi dei paesi UE a costruire più fabbriche di vaccini in grado di fornire i cittadini europei delle dosi necessarie, poiché avverte che il coronavirus è qui per restare e “sarà necessario vaccinarsi più e più volte”, ha detto.

L'UE deve vedere le cose da una prospettiva più a lungo termine e prepararsi per un futuro in cui il COVID-19 diventi una parte sempre presente della realtà, ha detto la Frederiksen in una videoconferenza con i suoi colleghi dell'UE, come citato dalla Danish Radio.

L'attuale ritmo di vaccinazione in tutta l'UE è troppo lento e quindi l'unione deve compiere ogni sforzo per ottenere più vaccini COVID-19, ha affermato. Secondo la Primo ministro, tra gli stati membri sarebbe “ampliamente riconosciuto” che vi sia una eccessiva dipendenza da produttori quali Pfizer, AstraZeneca e Moderna e dai loro impianti di produzione.

“Eravamo sul baratro quando l'epidemia è arrivata in Europa, non avevamo nemmeno abbastanza equipaggiamento protettivo. Ora siamo di nuovo lì con una mancanza di vaccini e non possiamo averne”, ha aggiunto.

Pertanto, i paesi dell'UE dovrebbero intensificare i loro sforzi per garantire più fabbriche in Europa per aumentare la produzione, ha esortato Mette Frederiksen. Ciò potrebbe essere ottenuto attraverso collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato, ha affermato.

Frederiksen ha avvertito che il coronavirus richiederà sforzi di vaccinazione persistenti in tutto il mondo.

“Penso che stiamo esaminando uno scenario realistico in cui dobbiamo vaccinare e forse rivaccinare le popolazioni ancora e ancora e ancora. E lì dovremo non solo fornire vaccini sufficienti per noi stessi, ma anche per i Balcani, l'Africa e, naturalmente, alcuni paesi sudamericani", ha detto la Premier.

Allo stesso tempo Frederiksen ha elogiato le attuali misure per frenare la diffusione del coronavirus che includono blocchi parziali, allontanamento sociale e restrizioni varie. Secondo lei, un passaporto vaccinale comune, supportato da molte nazioni, faciliterebbe il processo di riapertura e accelererebbe la ripresa dei viaggi.

Frederiksen ha sottolineato di non essere soddisfatta del lancio dei vaccini così come è avvenuto, pur la produzione sia stata abbastanza rapida. Mentre Israele ha vaccinato oltre un terzo della sua popolazione e il Regno Unito circa un quarto, l'UE è in ritardo con appena il 4% della popolazione (3% in Danimarca). Frederiksen ha definito “problematico” il fatto che l'UE sia rimasta indietro rispetto a USA, Regno Unito e Israele.

La stessa Danimarca ha già iniziato a sviluppare passaporti digitali per la vaccinazione in collaborazione con l'industria e la Camera di commercio danese. Altri paesi dell'UE si sono detti favorevoli, tra cui Spagna e Austria. Tuttavia, grandi paesi dell'UE come Francia e Germania rimangono scettici.