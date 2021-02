Kim Kardashian e Kanye West "hanno una visione diversa su come crescere i figli"

La scorsa settimana la Kardashian ha ufficialmente presentato istanza di divorzio da Kanye West dopo un anno difficile, pieno di scandali e lacrime. Il processo dovrebbe essere pacifico, ma molti si chiedono: non c'è un punto di svolta per la coppia di Hollywood?

Kim Kardashian e Kanye West hanno "una visione diversa del mondo e di come dovrebbero essere allevati i loro figli", ha detto alla rivista 'People' una fonte vicina alla coppia.

I due stanno attualmente negoziando sul divorzio e sul futuro dei loro quattro figli: North, Saint, Chicago e Salmo.

La stessa fonte ha rivelato che i due non stanno impugnando l'accordo prematrimoniale e sono d'accordo sull'affidamento congiunto dei figli ma le loro idee divergenti su come dovrebbero essere allevati potrebbero ancora causare alcuni disaccordi in futuro.

“Kim sosterrà sempre Kanye e lo incoraggerà con i loro figli, ma il proprio futuro con il lavoro, la famiglia e la vita in generale dipende strettamente da lei", assicura la fonte.

L'insider ritiene che, mentre il reality 'Keeping up with the Kardashians' si avvicina alla fine, Kim continuerà ad "andare avanti con i suoi progetti e così farà Kanye".

"Quello che vogliono nella vita e per i loro figli non sempre corrisponde", ha aggiunto la persona.

Alcuni hanno precedentemente suggerito che la tempistica dell'annuncio sul divorzio non è stata casuale, poiché è arrivata poche settimane prima che vada in onda l'ultima stagione del reality della Kardashian, che potrebbe quindi concentrarsi sulla storia d'amore dei due, includendo anche le osservazioni di Kim sul perché sia finita.

Kim Kardashian ha chiesto il divorzio venerdì ma, dopo un anno di disaccordi e scandali, la notizia non ha colto di sorpresa i più. Tra le varie peripezie affrontate dalla coppia l'infruttuosa candidatura presidenziale di Kanye West, la sua dichiarazione pubblica sul pensiero di abortire la primogenita North e il suo sfogo su Twitter - ora cancellato - contenente alcune dure osservazioni su Kim e sua madre Kris Jenner.

Nonostante le problematiche Kim era finora rimasta al fianco del marito, spiegandone i comportamenti con la diagnosi di "disturbo bipolare", gestendo la situazione con fermezza.

Ma la già citata fonte ha osservato che "tutti sapessero delle frustrazioni che Kim ha sopportato con Kanye e i suoi problemi e le sue invettive - ​​era una specie di segreto di Pulcinella nella famiglia".