Brasile, Bolsonaro abbandona conferenza stampa dopo una domanda sgradita - video

Il figlio maggiore del presidente è stato accusato dal pubblico ministero di Rio de Janeiro di essere ricorso un presunto schema di appropriazione indebita noto come rachadinhas quando era un deputato statale.

Successivamente però la Corte Superiore di Giustizia ha annullato la decisione che autorizzava la violazione del suo segreto bancario e fiscale, al fine di ottenere prove volte a dimostrare movimenti di denaro irregolari.

O presidente Jair Bolsonaro encerra entrevista coletiva no Acre ao ser perguntado sobre a decisão do STJ que beneficiou seu filho Flávio Bolsonaro pic.twitter.com/9JiylrIuFm — Samuel Pancher (@SamPancher) February 24, 2021

​“L'intervista è finita!”, ha tuonato il presidente brasiliano prima che il giornalista finisse di chiedergli la sua opinione sulla vicenda.

Il presidente ha quindi lasciato in fretta e furia la conferenza stampa.

Bolsonaro attualmente si trova nello Stato di Acri per visitare le zone colpite dalle alluvioni e recapitare vaccini contro il coronavirus. Lo Stato versa in una situazione di emergenza e calamità pubblica. Il convegno a cui ha partecipato Bolsonaro era dedicato alle misure di sostegno per i residenti locali.