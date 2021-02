Il Guatemala diventa il 37esimo Paese a registrare il vaccino Sputnik V

Il Guatemala è diventato il terzo Paese centroamericano a registrare il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, ha annunciato oggi il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

"Il vaccino è stato approvato in base alla procedura di autorizzazione per l'uso di emergenza. Il Guatemala è diventato il 37° Paese al mondo ad approvare lo Sputnik V", ha detto l'RDIF in un comunicato stampa.

"Il Guatemala è il terzo Paese dell'America centrale ad approvare l'uso dello Sputnik V. Il vaccino russo sicuro ed efficace è ampiamente riconosciuto in tutto il mondo come uno degli strumenti chiave per porre presto fine alla pandemia", ha aggiunto Kirill Dmitriev, il capo dell'RDIF.

Intanto a San Marino oggi inizia la campagna di vaccinazione anti-Covid con Sputnik V.

Lo Sputnik V è uno dei primi tre vaccini contro il coronavirus al mondo in termini di numero di approvazioni rilasciate dalle autorità di regolamentazione competenti dei vari Stati.

Lo Sputnik V è stato approvato in 37 Paesi: Russia, Bielorussia, Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungheria, Emirati Arabi, Iran, Repubblica di Guinea, Tunisia, Armenia, Messico, Nicaragua, Repubblica Serba della Bosnia ed Erzegovina, Libano, Myanmar, Pakistan, Mongolia, Bahrain, Montenegro, Saint Vincent e Grenadine, Kazakistan, Uzbekistan, Gabon, San Marino, Ghana, Siria, Kirghizistan, Guyana, Egitto, l'Honduras e il Guatemala.