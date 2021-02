Covid USA, variante in California e New York preoccupano

Negli Stati Uniti individuate due varianti che preoccupano lo Stato della California e New York.

Una forma nuova del coronavirus, cioè una sua variante, si sta diffondendo rapidamente nella città di New York, riporta il New York Times. Secondo le prime informazioni disponibili la variante sarebbe oggetto di ricerca da parte degli esperti, i quali non hanno ancora la certezza se gli attuali vaccini sono efficaci o meno.

© REUTERS / Leah Millis Il vicepresidente Usa Kamala Harris sottoposta all'inoculazione della seconda dose del vaccino Moderna

La nuova variante di New York è stata chiamata B.1.526 ed è presente nella città da novembre, ma dalla metà del mese di febbraio essa appare essere presente in un caso di positività su quattro.

Studiano la variante sia il Caltech, che la Columbia Univesity, che hanno reso pubbliche le prime evidenze scientifiche in due studi differenti riporta il New York Times.

La variante in California del coronavirus

Nel frattempo anche dallagiunge notizia di una variante che viene classificata dagli scienziati come. Secondo le prime informazioni disponibili non sarebbe più contagiosa, ma potrebbe essere potenzialmente più mortale riporta la Cnn

La variante californiana del coronavirus è oggetto di studio da parte della University of California, San Francisco (UCSF).

La variante, rintracciata già lo scorso mese di settembre non aveva destato particolare attenzione ma da gennaio sembra essere la causa della metà dei contagi nello Stato.

In questo caso gli scienziati hanno evidenziato una mutazione diversa rispetto a quella avvenuta nella variante inglese e nella variante del Sudafrica.