Cina nega che diplomatici USA siano stati costretti a test con tampone anale per il coronavirus

Ieri, mercoledì 24 febbraio, il media statunitense Vice aveva citato un funzionario del Dipartimento di Stato americano cui per errore sarebbe stato consegnato un kit per il test dalle autorità sanitarie. La rivista canadese aveva anche affermato che la Cina avrebbe smesso di usare i tamponi per testare i diplomatici, cosa che ha fatto presumere fosse di routine in precedenza.

"Per quanto ne so ... la Cina non ha mai richiesto al personale diplomatico statunitense di stanza in Cina di condurre test con tampone anale", ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese Zhao Lijian.

In precedenza era stato riferito che alcune città cinesi utilizzano test con tampone anale per rilevare potenziali infezioni da COVID-19.

i tamponi anali non sono adatti ai test di massa