Lo ha detto l’ONU: “L’epidemia spesso è pretesto per violare i diritti umani”

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha messo all’indice le restrizioni legate alla crisi globale del Covid accusando alcuni stati, pur non specificando quali, di aver approfittato dell'emergenza sanitaria per violare i diritti civili e politici. Un’accusa che fino a poco tempo fa era tacciata di ‘complottismo’, ora viene rievocata dall’ONU.

Una vera e propria escalation di accuse è parso il discorso di Antonio Guterres di lunedì 22 febbraio al Consiglio annuale per i diritti umani (HRC). In un videomessaggio preregistrato, il Segretario generale delle Nazioni Unite accusa le "violazioni dei diritti umani" perpetrate durante la crisi globale del Covid-19.

Violazioni dei "diritti politici e civili" in particolare, nonché degli "spazi civici di espressione", di cui trarrebbero vantaggio i governi.

"Brandendo la pandemia come pretesto, le autorità di alcuni paesi hanno adottato severe misure di sicurezza e adottato misure di emergenza per sopprimere le voci dissonanti, abolire la maggior parte delle libertà fondamentali, mettere a tacere i media indipendenti e ostacolare il lavoro delle organizzazioni non governative", ha insistito Antonio Guterres prima del Consiglio per i diritti umani.

Il capo dell'Onu sembra dunque far eco, in maniera generale ma assoluta, alle preoccupazioni di tutto il mondo in merito alle decisioni dei governi, talvolta ritenute liberticide e pericolose.

Pur non nominando nessuno nello specifico, Guterres è parso prendere di mira inoltre gli egoismi degli stati nazionali e gli interessi di parte quando ha detto: "Il nazionalismo dei vaccini ci sta riportando indietro", riferendosi alla sproporzione delle disponibilità di vaccini tra paesi ricchi e paesi poveri.