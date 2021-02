Su Telegram arriva una nuova funzione

Telegram ora offre la possibilità di eliminare automaticamente i messaggi in qualsiasi chat; nei gruppi, solo gli amministratori saranno in grado di abilitare tale funzione, emerge dal blog del servizio di messaggistica istantanea.

"Telegram ora ha la capacità di eliminare automaticamente i messaggi in qualsiasi chat, collegamenti temporanei per invitare a gruppi e canali, nonché i widget per l'accesso rapido alle chat dalla schermata principale del telefono. Inoltre, il numero di membri nei gruppi è ora illimitato," si afferma nel messaggio.

Si nota che ora la cancellazione automatica dei messaggi per tutti i partecipanti è disponibile in qualsiasi chat. In questa modalità, i messaggi scompaiono entro 24 ore o 7 giorni dopo essere stati inviati. Nei gruppi e canali, solo gli amministratori possono attivare l'eliminazione automatica dei messaggi.

Telegram è un messenger che ti consente di scambiare messaggi e file multimediali in molti formati. Il progetto è stato creato nel 2013 da Pavel Durov, il fondatore del popolare social network russo VKontakte.