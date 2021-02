Fda USA afferma che 3 destinatari vaccino Johnson&Johnson hanno subito gravi effetti collaterali

I consulenti della Food and Drug Administration statunitense dovrebbero incontrarsi venerdì 26 febbraio per raccomandare il vaccino Covid prodotto dalla società farmaceutica Johnson&Johnson per l'uso in emergenza negli USA.

Gli esperti della Food and Drug Administration (FDA) statunitense hanno affermato che tre destinatari del vaccino monodose Covid-19 di Johnson&Johnson hanno sofferto di "gravi effetti collaterali" durante il processo, lo riferisce Reuters, citando i documenti dell'agenzia.

Uno di questi eventi segnalati è stata una "reazione di ipersensibilità" - sebbene non classificata come anafilattica - ed è stata registrata due giorni dopo l'inoculazione ed è probabile che sia collegata al vaccino J&J, dicono i documenti.

Ma l'agenzia ha affermato di non essere allarmata da questi eventi e la loro analisi del vaccino non ha sollevato particolari problemi di sicurezza che impedirebbero l'autorizzazione all'uso in emergenza.

Nel complesso gli esperti della FDA hanno dichiarato nei documenti presentati mercoledì 24 febbraio che il vaccino di J&J appare "sicuro ed efficace nei test", dando potenzialmente il via libera all'uso del vaccino negli Stati Uniti.

Non ancora autorizzato

Il gruppo di esperti indipendenti della FDA non ha ancora autorizzato il vaccino per uso in emergenza. Si prevede che si incontreranno venerdì 26 febbraio e potrebbero approvarlo o respingerlo sulla scia del parere degli esperti dell'agenzia.

Nel caso dei vaccini Moderna e Pfizer, che ora sono stati autorizzati per l'uso in tutto il paese, il gruppo ha concordato con i suoi esperti.

A differenza dei vaccini Pfizer e Moderna a due dosi, il vaccino J&J non ha bisogno di essere conservato a basse temperature e può essere conservato nei frigoriferi per un massimo di tre mesi. Questo lo rende molto più facile da gestire e distribuire, dicono gli analisti.

Se approvato, J&J diventerebbe il terzo vaccino Covid somministrato agli americani ma sarà il primo a richiedere l’inoculazione di una singola dose per combattere il coronavirus e le complicanze correlate.

Efficacia del vaccino

Johnson&Johnson ha dichiarato a gennaio che il suo vaccino ha un'efficacia del 66% nel combattere i casi da moderati a gravi di Covid-19 derivanti da più ceppi del virus, dopo uno studio internazionale che ha coinvolto più di 40.000 persone. L'azienda farmaceutica ha rivelato che il vaccino aveva il più alto tasso di efficacia negli Stati Uniti - 72% - ed era complessivamente efficace nell'85% dei casi nella prevenzione dei casi gravi di Covid-19.

I documenti appena rilasciati suggeriscono anche che il vaccino J&J è efficace contro i casi asintomatici di coronavirus.

Se autorizzata, la società sarebbe in grado di produrre solo pochi milioni di dosi nei primi sette giorni dopo l'approvazione, ma alla fine potrebbe rendere disponibili fino a 20 milioni di dosi entro la fine di marzo e 100 milioni entro l'estate, ha detto J&J questa settimana.