Per Tiger Woods diverse fratture esposte alle gambe: parla il chirurgo

Nella giornata di ieri il campione di golf si è ribaltato con il suo Suv a Rancho Palos Verdes, non lontano da Los Angeles. Tiger Woods ha avuto fratture multiple esposte alla gamba inferiore destra dopo lo schianto del suo Suv, ha detto il chirurgo, aggiungendo che è stato necessario fissare un asta nella tibia e viti e perni nella caviglia.

Il medico Anish Mahajan ha detto che Woods si è fratturato le ossa della tibia e del perone sulla gamba destra in più punti. Le ossa sono state stabilizzate da un'asta nella tibia. Ha aggiunto che una combinazione di viti e perni è stata utilizzata per stabilizzare le ulteriori lesioni alla caviglia e al piede.

I muscoli del giocatore di golf che circondano le ossa sono stati tagliati per alleviare il gonfiore, ha detto Mahajan, descrivendo le sue "lesioni ortopediche significative".

I medici del campione di golf hanno riferito che il 45enne Woods nell'incidente ha riportato fratture multiple sia nella parte superiore che in quella inferiore della tibia e del perone.

Secondo l'ufficiale di polizia che è arrivato per primo sul luogo dell'incidente, il golfista sembrava lucido e cosciente nel momento in cui è stato trovato. L'ufficiale ha aggiunto che Woods ha scelto di aspettare i paramedici e gli ufficiali dei vigili del fuoco di Los Angeles per uscire dall'abitacolo.

È stata avviata un'indagine, innanzitutto per accertare che Woods, residente in Florida, non avesse consumato droghe o alcol prima dell'incidente.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villanueva ha detto che Woods non sembrava essere sotto l'effetto di droghe o alcol nell'incidente.