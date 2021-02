I benefici e le proprietà dei pistacchi

Negli ultimi anni i pistacchi sono diventati sempre più comuni nella nostra dieta poiché non solo sono molto nutrienti, ma fanno bene alla nostra salute. Anche in Argentina sono diventati uno dei gusti di gelato preferiti. Ma quali vantaggi e proprietà hanno?

Oltre ad avere un sapore fantastico, i pistacchi hanno proprietà benefiche sia per il sistema nervoso che per il sistema circolatorio. In quest'ultimo caso, questo alimento ci aiuta a evitare problemi cardiaci in quanto ricco di fitosteroli, steroli naturali di origine vegetale che mantengono i livelli di colesterolo entro limiti accettabili.

Inoltre questa varietà di noci regola il livello di glicemia nel sangue, riduce i livelli di glucosio e rafforza inoltre la nostra immunità.

I pistacchi hanno un indice glicemico basso, quindi dopo averli mangiati non si avranno problemi di pesantezza durante il sonno. La nutrizionista e dietista uruguayana Liliana Grimberg consiglia di consumare prodotti che non innalzano così rapidamente i livelli di zucchero nel sangue, e proprio questa è una caratteristica dei pistacchi.

Composizione nutrizionale dei pistacchi

Sebbene non tutti lo sappiano, i pistacchi crudi hanno proprietà diverse e offrono un rapporto equilibrato di nutrienti.

Queste noci contengono il 20% di proteine ​​vegetali, il 28% di carboidrati, il 10% di fibre e il 45% di grassi, di cui più della metà è l'acido oleico monoinsaturo, benefico per il funzionamento del cuore.