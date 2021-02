Oms prevede quando terminerà la pandemia di coronavirus

"Lo scenario peggiore è passato. Sappiamo di più sul virus rispetto al 2020, quando aveva appena iniziato a diffondersi", ha riferito il canale televisivo danese DR citando il funzionario dell'Oms.

Kluge ha sottolineato che il virus non scomparirà dalla popolazione umana, ma entro la data indicata non saranno necessarie restrizioni. Allo stesso tempo ha osservato che questa è solo una previsione, poiché finora nessuno può dire con certezza come si evolverà la situazione.

A metà febbraio la rappresentante dell'OMS in Russia Melita Vujnovic ha affermato che la terza ondata di coronavirus è possibile se le persone "non staranno attente". Ha sottolineato che sarà possibile parlare della fine della pandemia quando il numero di casi in tutte le regioni del mondo sarà inferiore alla soglia epidemiologica e l'onere per l'assistenza sanitaria dovuto al coronavirus non interferirà con il normale funzionamento degli ospedali.

Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus a sua volta ha esortato a non posticipare la vaccinazione, in quanto per l'emergere di mutazioni e nuovi ceppi, i vaccini esistenti potrebbero diventare inutili.

Nel mondo più di 111 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus, quasi 2,5 milioni sono morte. La maggior parte degli infetti e delle vittime è negli Stati Uniti, seguiti da India e Brasile.