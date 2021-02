Virginia, legge per abrogazione pena di morte giunta sulla scrivania del governatore

La legge per l'abrogazione della pena di morte ora passa al governatore democratico Ralph Northam, il quale ha garantito che la firmerà. Lo riporta AP.

Northam si era già dichiarato disponibile a firmare la legge ancor prima della sua formulazione.

La Virginia diventerà così il 23° Stato americano ad abolire la pena capitale.

La maggioranza democratica della Virginia, che controlla l'Assemblea generale per il secondo anno, ha spinto per l'abrogazione, sostenendo che la pena di morte sia stata finora applicata in modo sproporzionato alle persone di colore, ai malati di mente e agli indigenti. I repubblicani invece hanno espresso preoccupazione per la garanzia della giustizia alle vittime e ai loro familiari, aggiungendo che alcuni crimini che sono così atroci da rendere inevitabile l'esecuzione.

Lunedì il Senato ha approvato il disegno di legge con 22 voti favorevoli e 16 contrari e la Camera ha fatto lo stesso con 57 voti favorevoli e 43 contrari.

Secondo il Death Penalty Information Center la Virginia è ricorsa alla pena di morte più di ogni altro Stato, giustiziando quasi 1.400 persone. Da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ripristinato la pena di morte nel 1976, la Virginia, con 113 esecuzioni, è seconda solo al Texas.

Solo due uomini ora rimangono nel braccio della morte della Virginia e la nuova legislazione convertirà le loro pene in ergastolo senza condizionale.