Media rivelano cosa ha distrutto il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West

Secondo quanto riportato da 'US Weekly', il matrimonio di Kanye West e Kim Kardashian ha vissuto un momento critico nel 2018, dopo che il rapper ha rilasciato una controversa intervista a 'TMZ', affermando che la schiavitù negli Stati Uniti fosse una scelta.

"Quando si sente parlare di schiavitù per 400 anni... 400 anni?! Sembra sia una scelta. Questo è tutto ciò che avete ottenuto in 400 anni. È come se fossimo mentalmente imprigionati", ha detto a 'TMZ'.

Questa affermazione ha sollevato un vespaio negli Stati Uniti e ha persino scioccato Kim, che - secondo 'US Weekly' - è stata "mortificata dai commenti ridicoli e oltraggiosi di Kanye".

"Ci è voluto molto per superare la cosa, ma alla fine ci sono riusciti", ha detto alla rivista la sua fonte.

Sempre la fonte ha rivelato che il punto di rottura del matrimonio è arrivato quando nel luglio 2020 West ha rivelato in un evento pubblico che lui e Kim avevano preso in considerazione l'idea di abortire la loro primogenita, North. Nell'occasione il rapper si è emozionato e ha iniziato a piangere, rivelando al pubblico che anche suo padre avrebbe voluto abortirlo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un tweet, poi cancellato, in cui lui attaccava Kim e sua suocera Kris Jenner.

"Ho cercato di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek Mill al Warldolf per parlare della 'riforma carceraria'", ha scritto West sempre su Twitter.

"Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film 'Get Out' perché ho pianto per aver salvato la vita alle mie figlie. Se rimango rinchiuso come Mandela, saprete tutti perché", ha scritto sempre sullo steso social.

Dopo questi incidenti la coppia non si sarebbe più ripresa.

"Per Kim questo è stato il punto di non ritorno. Lei è stata in grado di passare sopra a cose dette da lui in passato, ma non ha più potuto farlo quando lui ha chiamato in causa i loro figli. Ha pensato che fosse assolutamente inaccettabile e spaventata al pensiero che un giorno North lo avesse saputo", ha detto la fonte alla rivista.

Maggiori dettagli su Kim e Kanye nella nuova stagione del reality

I media in precedenza avevano riferito che l'ultima stagione del reality show 'Keeping Up with the Kardashians', incentrato sulla vita di Kim e del resto della sua famiglia, rivelerà ulteriori dettagli sul suo matrimonio e le ragioni del suo fallimento. Kanye è apparso spesso nello spettacolo da quando i due avevano iniziato a frequentarsi, per poi sparire durante gli ultimi giorni delle riprese.

Un insider ha detto a 'People Magazine' che tutte le persone coinvolte nel reality hanno firmato un accordo che impedisce la divulgazione di quanto accade dietro le quinte.